Trupa sud-coreeană BTS va întâmpina Noul An cu primul său concert…

Trupa de K-pop sud-coreeana BTS va intampina Noul An cu primul sau concert live dupa ce a fost nevoita sa renunte la un turneu mondial din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat joi casa sa de discuri Bit Hit Entertainment, relateaza Reuters.



Concertul - "2021 New Year's Eve Live" - va avea loc pe 31 decembrie langa capitala Seul. La concert vor participa si alte trupe precum NU'EST, GFriend si ENHYPEN.



Vor fi disponibile locuri limitate, in conformitate cu regulile de siguranta sanitara stabilite de guvern, desi Bit Hit Entertainment nu a oferit cifre. Spectacolul…