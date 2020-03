Trupa de rock progresiv Genesis se va reuni pentru un turneu in Marea Britanie la sfarsitul anului 2020, la 13 ani de la ultimul lor spectacol, a anuntat grupul pe social media, relateaza miercuri AFP si Press Association. "Genesis este incantata sa anunte ca @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed si #MikeRutherford se vor afla in turneu in Regatul Unit la sfarsitul anului 2020!", a anuntat grupul pe Twitter. Genesis are delighted to announce that @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed and #MikeRutherford will be touring the UK in late 2020! Tickets go on sale on Friday at 9am. More info here https://t.co/L0KvJuBNRw…