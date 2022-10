Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 4 ani de absența, trupa de teatru „Skepsis” din Alba Iulia (coordonator Viorel Cioflica) a fost prezenta din nou la Vinerea, duminica, 25 septembrie 2022, intr-un spectacol stradal desfașurat pe strada „Morilor”, in prezența a peste 250 de parinți și copii, care s-au bucurat cu entuziasm de replicile…

- Celebra trupa Gaz pe Foc s-a reunit la inceputul lunii august pentru a face o fapta buna. Lucian Viziru, Andrei Roșu, Paul Panait și Alin Lupșa au demonstrat ca au in comun, pe langa dragostea fața de muzica, dorința de a face bine. La 30 de ani de la inființarea trupei, cei patru s-au reunit pentru…

- Atalanta - AC Milan se joaca azi, de la 21:45, in derby-ul rundei a 2-a din noul sezon din Serie A. Ambele formații au inceput cu victorie sezonul și vor sa lege inca un rezultat pozitiv in meciul direct. In prima etapa, campioana AC Milan a fost implicata intr-un meci cu 6 goluri. Trupa lui Stefano…

- Nick de la N&D este tatal unei frumoase adolescente, iar rolul de parinte nu este niciodata ușor. Totuși, in cazul fostului coleg de trupa al Deliei Matache, lucrurile par sa fie mereu intr-o nota pozitiva. Cantarețul a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre relația cu fiica lui.

- ​​​​​​​„Tradiția” era ca atunci cand joaca bine Simona, sa joace slab Sorana, și invers. Acum par amandoua cam la același nivel. In primul tur al turneului de 1.000 de puncte de la Cincinnati, ambele au facut spectacol chiar daca au caștigat greu, cu doua

- Chiar ieri, Roxana Dobre a declarat in exclusivitate pentru Antena Stars ca, recent, Florin Salam a fost externat din spital. Seara trecuta, marele manelist a fost prezent la mai multe evenimente private, dar a facut show alaturi de Costel Biju la petrecerea de zi de naștere a fiicei lui Fane Vancica.

- In cea de-a treia zi dedicata sarbatoririi Zilei Timișoarei, miercuri seara, in Parcul Rozelor a avut loc un spectacol care a adunat un public numeros, cireașa de pe tort fiind recitalul formației ucrainiene Kalush Orchestra. Trupa care a caștigat concursul Eurovision din acest an a susținut primeul…

- In cea de-a treia zi dedicata sarbatoririi Zilei Timișoarei, miercuri seara, in Parcul Rozelor a avut loc un spectacol care a adunat un public numeros, cireașa de pe tort fiind recitalul formației ucrainiene Kalush Orchestra. Trupa care a caștigat concursul Eurovision din acest an a susținut primeul…