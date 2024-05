Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV și radio Doina Danielean a dat marea noutate, așteptata demult de urmaritorii sai. „Deja de peste un an muncim in tacere la acest proiect, pe care-l facem in doi!”, a dezvaluit influencerița.

- Anul trecut, Roxana Ciuhulescu a trecut prin momente cumplite, dupa ce fiica ei, Ana, a fost operata, dupa ce fusese diagnosticata cu o boala care avansase foarte repede in ultimii 3 ani, dupa cum chiar vedeta declara. In cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, Roxana Ciuhulescu a dezvaluit cat…

- Savage Crew, o echipa de dans din Bacau, formata din 15 membri cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani, au facut senzație la Romanii au talent. ​Numele lor, Savage Crew, este o reflectare a spiritului lor și a dorinței de a se exprima prin dans. Ei transmit incredere, curaj, atitudine și creativitate…

- In urma cu o luna, Vero Caliman (36 de ani) alias „Fetița Zurli”, din „Gașca Zurli”, dupa cum o cunoaște o țara intreaga in urma numeroaselor spectacole pe care le-a avut, iși anunța retragerea din trupa dupa 15 ani de activitate. Motivul public invocat de actrița a fost faptul ca iși dorește o schimbare…

- ȘANSE… CSM Vaslui a fost invinsa de Bucovina Radauți (0-2), insa pastreaza șanse reale de calificare in play-off-ul Ligii 3. Trupa antrenata de Adi Racovița și Gabriel Craciun are nevoie de victorie in duelul cu FC Bacau pentru a obține calificarea. Partida decisiva va vea loc sambata, de la ora 15:00,…

- Oana Zavoranu are un nou proiect la care lucreaza! Dupa ce și-a lansat propria colecție de haine, acum, vedeta din showbiz-ul romanesc are multe alte planuri de viitor. „Querida” se reprofileaza in afaceri. Iata ce plan are acum Oana Zavoranu!

- Mihai Onila, unul dintre membrii trupei AXXA, a ținut post cu apa timp de 40 de zile. Nu doar ca spune ca se simte mult mai bine, dar a reușit sa dea jos 20 de kilograme. Iata cum arata acum!

