Trupa Andre, la Gala Unica 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Express yourself! Acesta a fost dress code-ul la Gala Unica 2019, cel mai așteptat eveniment al anului. Iar vedetele au ales o culoare neutra, dar eleganta. Și cum niciodata nu ai cujm sa dai greș cu negru, multe celebritați au optat pentru ținute in aceasta culoare. Andra, Carmen Bruma, Raluca Hagiu,…

- Gala Unica, cel mai așteptat eveniment al anului, se desfașoara in aceasta seara la Palatul Bragadiru, iar vedetele au pașit cu incredere pe covorul roșu. Printre acestea se afla și cei mai indragiți barbați din showbiz. Cum dress code-ul evenimentului este Cocktail: Express Yourself, domnii s-au intrecut…

- Invitate in #MaratonulLuiNiculae5, fetele de la Andre au vorbit despre reuninea trupei in direct in studioul Virgin Radio Romania. Andreea Balan a vorbit si despre un turneu national: “Stiam ca prezenta noastra va crea nostalgie si ca oamenii de varsta noastra vor dori sa ne vada in concerte si atunci…

- Harry, insotit de sotia sa Meghan, s-a aratat extrem de emotionat in timp ce rostea un discurs la Premiile WellChild, reamintindu-si un moment trait in urma cu un an cand Meghan era insarcinata si au discutat despre cum s-ar simti daca copilul lor s-ar imbolnavi. Incercand sa-si stapaneasca…

- Kylie Jenner a fost aspru criticata pentru rochia purtata la nunta lui Justin Bieber cu modelul Hailey Baldwin. Vedeta de televiziune in varsta de 22 de ani a fost catalogata drept „lipsita de respect” și „nepoliticoasa” pentru ca a purtat o astfel de rochie la marele eveniment al artistului canadian.…

- Andreea Antonescu a lansat o noua piesa. Pe cont propriu, de aceasta data, dupa reunirea celebrei trupe Andre. „Iubirea pe acte" se numeste si este un single emotionant, ca o poveste, despre tot ce a trait Andreea in ultimele luni. Printre altele si un divort. Videoclipul piesei, care numara deja peste…

- Andreea Balan a implinit ieri 37 de ani, iar prietena și colega ei de trupa, Andreea Balan, i-a facut o surpriza de proporții. Cele doua au mers impreuna pe platourile de filmare al noului videoclip al trupei 3 Sud Est . „Trupa Andre i-a vizitat pe 3 Sud Est pe platourile de filmare al noului lor videoclip.…