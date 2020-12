Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, președintele in funcție al Statelor Unite, este de parere ca ar trebui sa primeasca laude și sa-i fie recunoscut meritul pentru apariția vaccinurilor anti-Covid, conform unui nou mesaj publicat pe Twitter.

- Vicepreședintele Mike Pence s-a grabit sa laude compania Pfizer, care a anunțat un vaccin anti-COVID-19 eficient in 90% din cazuri, si a spus ca aceasta a intrat intr-un parteneriat public-privat pus la cale de Donald Trump, scrie Mediafax.Reactia companiei farmaceutice a fost: ”Nu am luat…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta.Vezi și: OMS cere ca scolile sa ramana deschise, ingrijorata de explozia de cazuri din Europa:…

- Melania Trump s-a intors, marți, in campania electorala, cu doar o saptamana inaintea alegerilor prezidențiale. Aceasta a fost prima apariție a soției lui Donald Trump la un miting electoral la aproape o luna dupa ce a fost testata pozitiv cu COVID-19, conform hotnews.ro.“Va mulțumesc pentru toata dragostea…

- Donald Trump a revenit la Casa Alba, dupa ce in weekend a fost spitalizat ca sa fie tratat impotriva coronavirusului, și a transmis americanilor un mesaj pe Twitter: „Nu va temeți de COVID. Nu il lasați sa va domine viața”. Aceste cuvinte au provocat dezgust și furie celor care și-au pierdut apropiații…

- Contracandidatul lui Donald Trump la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden, a anunțat, vineri, ca a fost testat negativ pentru noul coronavirus. Acesta a precizat ca nici soția sa, Jill, nu este infectat[, informeaza The New York Times. „Sunt bucuros sa anunț ca Jill și cu mine…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite ale Americii, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmit agentiile de presa internationale, citate de cele interne.Alaturi de el, si sotia sa, Melania Trump, a primit un rezultat pozitiv la testarea pentru COvid 19.Cei doi au intrat in izolare,…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (74 de ani) și soția sa, Melania (50 de ani) s-au infectata cu noul coronavirus. Cei doi au anunțat ca au fost testați pozitiv pentru COVID-19 pe rețelele de socializare. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „In…