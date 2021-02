Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american, Donald Trump, este vizat de o investigatie in statul american Georgia, din cauza incercarilor de schimbare a rezultatului scrutinului prezidential, informeaza cotidianul The New York Times si site-ul Axios.com. Procuratura din districtul Fulton, statul american…

- Fostul presedinte american Donald Trump a deschis luni in Florida un birou care se va ocupa de indatoririle sale ca fost presedinte american si va incerca sa-i continue agenda politica, transmite Reuters. 'Biroul va fi responsabil cu gestionarea corespondentei, declaratiilor publice,…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a respins luni, cu o larga majoritate, vetoul dat de presedintele in exercitiu Donald Trump la legea bugetului de aparare, deschizand calea pentru un vot final similar in Senat, ce ar marca o premiera in mandatul celui de-al 45-lea presedinte ale Statelor…

- Echipa de juristi a presedintelui american Donald Trump a cerut sambata inca o renumarare a voturilor in statul Georgia, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, si secretarul de stat Brad Raffensperger - ambii republicani, ca si presedintele - au certificat independent…

- Echipa presedintelui în functie al SUA, Donald Trump, a renuntat la actiunea judiciara de contestare a rezultatului scrutinului prezidential în statul Arizona, informeaza publicatia The Wall Street Journal. Avocatii echipei lui Donald Trump si reprezentanti ai Partidului Republican…