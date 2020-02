Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump l-a felicitat miercuri pe ministrul justitiei, Bill Barr, pentru ca a intervenit in favoarea fostului sau consilier Roger Stone, care a beneficiat de o recomandare pentru o pedeapsa mai mica decat cea solicitata initial de procurorii federali, relateaza AFP. "Felicitari ministrului justitiei…

- Donald Trump este acuzat de calcarea in picioare a principiului separatiei puterilor in stat, in urma unei interventii a Departamentului Justitiei in vederea ”micsorarii” pedepsei cu inchisoarea ceruta impotriva lui Roger Stone, unul dintre vechii sai prieteni, relateaza AFP.

- Premierul demis, Ludovic Orban, considera ca existe sanse reale ca proiectul PNL privind alegerea primarilor in doua tururi, care se afla de aproape trei ani in dezbatere parlamentara, sa fie adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa ce proiectul pentru care Guvernul…

- Reforma armatei germane nu a facut progrese reale, a afirmat intr-un raport anual dat publicitatii marti de comisarul parlamentar pentru fortele armate, Hans-Peter Bartels, relateaza DPA. "Date fiind costurile enorme pe care le suporta contribuabilii germani pentru fortele lor armate, Bundeswehr-ul…

- Presedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, considera ca lidera PAS, Maia Sandu, nu trebuie sa candideze la alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an din cauza ca acest fapt ii va garanta victoria actualului presedinte, Igor Dodon.

- La Bucuresti se desfasoara in aceasta perioada selectia pentru loturile nationale de senioare, tineret si junioare, printre pugilistele convocate la aceasta actiune numarandu-se si trei pugiliste de la Clubul Sportiv Municipal Zalau. Toate cele trei sportive sunt din Simleu Silvaniei, fiind pregatite…

- La Bucuresti se desfasoara in aceasta perioada selectia pentru loturile nationale de senioare, tineret si junioare, printre pugilistele convocate la aceasta actiune numarandu-se si trei pugiliste de la Clubul Sportiv Municipal Zalau. Toate cele trei sportive sunt din Simleu Silvaniei, fiind pregatite…