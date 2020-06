Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fostul sau consilier de securitate nationala John Bolton s-ar putea confrunta cu o "problema penala" daca nu opreste publicarea unei carti care este extrem de critica la adresa liderului de la Casa Alba, potrivit DPA.Vorbind luni cu presa la…

- Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, luni, 1 iunie, și au impraștiat mulțimea din fața Casei Albe care protesta pașnic in memoria lui George Floyd pentru ca Donald Trump sa faca o vizita la biserica St. Johns. Președintele a insoțit de mai mulți consilieri, de procurorul general William Barr,…

- O carte a lui John Bolton urmeaza sa fie publicata la 23 iunie, in pofida unor incercari ale avocatilor Casei Albe de a impiedica difuzarea unei parti a acesteia, despre perioada in care autorul a fost consilierul in domeniul securitatii nationale al presedintelui Donald Trump, anunta un avocat al…

- Presedintele american Donald Trump a estimat vineri ca Statele Unite ''au depasit in mare masura'' criza provocata de pandemia COVID-19, afirmatie pe care si-a argumentat-o prin revenirea in scadere a ratei somajului dupa o crestere semnificativa a acesteia, desi noul coronavirus…

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersati luni din Piata Lafayette din Washington, chiar inainte ca presedintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citand surse anonime din cadrul Departamentului de Justitie,…

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersați luni din Piața Lafayette din Washington, chiar înainte ca președintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citând surse anonime din cadrul Departamentului…

- Conform france24.com , asta a spus joi un oficial american, care a declarat ca exista o posibilitatea ca pandemia sa poata deveni mai puțin contagioasa in lunile de vara. Cercetatorii guvernului american au stabilit ca virusul supraviețuiește cel mai bine in interior și in condiții uscate, dar ca iși…

- Sfarșitul saptamanii trecute a fost marcat de incercarile lui Donald Trump de a controla piața petroliera mondiala. De dragul adevarului, trebuie menționat ca de aceasta data președintele SUA s-a descurcat mult mai bine decat alte dați, fapt care, apropo, dezvaluie o caracteristica destul de amuzanta…