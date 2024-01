Trump spune că angajamentul american în NATO va depinde de cum vor trata europenii Statele Unite Donald Trump a declarat miercuri ca daca va fi ales presedinte, angajamentul sau fata de NATO va depinde de modul in care europenii vor trata Statele Unite, relansand amenintari pe care le facuse si in timpul primului sau mandat la Casa Alba, relateaza Reuters si Fox News. Comentariile lui Trump vin dupa ce comisarul european Thierry Breton a dezvaluit saptamana aceasta o discutie purtata in 2020 de fostul presedinte al SUA cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, careia ii spusese ca Washingtonul nu va ajuta Europa, daca va fi atacata. Trump a fost intrebat la o dezbatere publica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

