- Președintele american Donald Trump le-ar fi spus consilierilor sai sa nu îl menționeze niciodata în discuții pe fostul președinte Richard Nixon dupa ce au aparut comparații cu ultimele zile ale mandatelor celor doi, relateaza The Hill.Trump ar fi cerut lucrul respectiv în „conversații…

- SUA: procedura de impeachment contra Trump aprobata de C.Reprezentanților Foto: Arhiva. Camera Reprezentanților din Congresul SUA, a aprobat cu 232 voturi pentru și 197 împotriva, procedura de impeachment, împotriva lui Donald Trump, a anunțat CNN. Trump este primul…

- Totodata, Reuters scrie ca 15.000 de membri ai Garzii Naționale sunt autorizate sa asigure securitatea evenimentului de inaugurare. Un grup inarmat planuiește sa calatoreasca la Washington și a promis sa se revolte daca sunt facute tentative de a-l inlatura pe Trump din funcția de președinte. ”FBI a…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Camera Reprezentanților a respins luni cu o larga majoritate veto-ul exprimat de președintele Donald Trump la bugetul Apararii, deschizând calea unui vot final în Senat care ar putea marca o premiera - Congresul nu ține cont de un veto exprimat de cel de-al 45-lea președinte al Statelor…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a respins luni, cu o larga majoritate, vetoul dat de presedintele in exercitiu Donald Trump la legea bugetului de aparare, deschizand calea pentru un vot final similar in Senat, ce ar marca o premiera in mandatul celui de-al 45-lea presedinte ale Statelor…

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat marti pe presedintele Donald Trump ca ameninta statul de drept si si-au declarat sprijinul pentru candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, relateaza Reuters.Fostii procurori federal de rang inalt, care au lucrat sub fiecare…

