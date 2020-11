Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe autoritati electorale americane au declarat joi, la mai mult de o saptamana de la alegerile prezidențiale, intr-un comunicat comun, ca nu s-a gasit ''nicio dovada'' de buletine de vot pierdute sau modificate sau de sisteme de vot piratate. La cateva ore dupa transmiterea comunicatului, Trump…

- Anuntul grupului farmaceutic Pfizer conform caruia vaccinul sau impotriva COVID-19 a redus cu 90% riscul de imbolnavire in urma contractarii noului coronavirus a generat marti un imens val de speranta in intreaga lume, Statele Unite estimand ca ar putea avea un vaccin autorizat in cateva saptamani,…

- Vicepreședintele Mike Pence s-a grabit sa laude compania Pfizer, care a anunțat un vaccin anti-COVID-19 eficient in 90% din cazuri, si a spus ca aceasta a intrat intr-un parteneriat public-privat pus la cale de Donald Trump, scrie Mediafax.Reactia companiei farmaceutice a fost: ”Nu am luat…

- Joe Biden, presedintele ales al Statelor Unite, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres."Gestionarea pandemiei de COVID-19 este una dintre…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Presedintele american, Donald Trump anunțase ji ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citata de agerpres. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat sambata ca se asteapta la "minciuni si atacuri personale" din partea presedintelui Donald Trump in prima lor dezbatere televizata, ce va avea loc marti, dar s-a aratat increzator ca ii va putea face fata. Totodata, al 47-lea…