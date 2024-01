Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru prezidentialele din noiembrie, a anuntat duminica, inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca pune capat cursei sale pentru…

- Donald Trump si-a asigurat luni o victorie rasunatoare in Iowa, in prima competitie din Partidul Republican pentru alegerile prezidentiale din 2024, confirmandu-si dominatia asupra celorlalti contracandidati, in ciuda faptului ca se confrunta cu zeci de acuzatii penale. Dornic sa-si ia revansa electorala…

- In ciuda acestui progres, ea se afla totuși cu mult in urma fostului președinte, in lupta pentru obținerea nominalizarii republicane, in vederea finalei prezidențiale cu Joe Biden din noiembrie, arata sondajele citate de Washington Post. Un sondaj de opinie realizat in randul alegatorilor republicani…

- Donald Trump a declarat miercuri ca stie pe cine isi doreste drept coechipier in cursa pentru presedintie din 2024, relateaza Reuters.Trump a participat miercuri la un interviu cu public gazduit de Fox News, in timp ce principalii sai rivali la nominalizarea republicana, Nikki Haley si Ron DeSantis,…

- Criticii l-au mai acuzat pe fostul președinte republican ca i-a laudat pe dictatorul nord-coreean Kim Jong-Un și pe liderul autoritar maghiar Viktor Orban, in vreme ce l-a citat pe un alt om pe care il admira - Vladimir Putin, scrie Politico. Casa Alba a criticat dur retorica anti-migrație a fostului…