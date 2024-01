Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a convenit vinerea trecuta sa examineze cazul ineligibilitatii lui Donald Trump cu privire la o decizie a statului Colorado care l-ar impiedica pe fostul presedinte sa apara pe buletinele de vot din acest stat, informeaza AFP, citata de Agerpres. Implicandu-se direct…

- Cu o zi inainte de implinirea a trei ani de la asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, Joe Biden a ținut primul sau discurs de campanie din 2024, in care l-a descris pe Donald Trump, care are șanse mari sa fie candidatul republican la prezidențialele din acest an, ca fiind o amenințare…

- Echipa de campanie a presedintelui Joe Biden a lansat joi un prim spot de televiziune pentru realegerea la scrutinul prezidential de anul acesta, avertizand asupra amenintarii extreme la adresa democratiei prin difuzarea imaginilor cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP, citat…

- Decizie fara precedent in Statele Unite! Donald Trump a fost eliminat de pe buletinul de vot din Colorado pentru alegerile prezidentiale de anul viitor. Curtea Suprema din acest stat a stabilit ca republicanul a incitat si a participat la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Masura vine…

- Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA și nu poate aparea pe buletinul de vot pentru alegerile primare din Colorado din cauza rolului in atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, a decis marți instanța suprema a statului, potrivit Reuters.Decizia…

- Revanșa electorala care se profileaza anul viitor intre președintele american Joe Biden și predecesorul sau, Donald Trump, va fi o lupta stransa, conform unui nou sondaj Reuters/Ipsos, ambii candidați fiind afectați de vulnerabilitați profunde care i-ar putea costa Casa Alba, transmite Reuters.