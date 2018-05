Trump 'nu are capacitatea mintală de a aborda problemele', afirmă…

Presedintele american Donald Trump nu este apt pentru functia pe care o ocupa, a declarat miercuri presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, dupa decizia liderului de la Casa Alba de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 si de a reintroduce sanctiuni dure impotriva Iranului, transmite Reuters.



'Trump nu are capacitatea mintala de a aborda problemele', a declarat Larijani, conform site-ului parlamentului de la Teheran, in timp ce agentia de presa Tasnim l-a citat pe Larijani afirmand ca Organizatia pentru Energie Atomica a Iranului ar trebui…