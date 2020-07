Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), anunța CNN.UPDATE 8 iulie, ora 7.05: Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump, daca va caștiga alegerile prezidențiale.Retragerea Statelor Unite din OMS va intra in vigoare…

- Presedintele polonez Andrzej Duda urmeaza sa aiba miercuri, la Washington, convorbiri cu omologul sau american Donald Trump, Duda fiind primul lider strain care viziteaza Casa Alba de la inceputul pandemiei de COVID-19, noteaza thenews.pl. Secretarul pentru presa al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat…

- China a promis luni un "contraatac" Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP. Este prima reactie a Beijingului dupa masurile…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA pun capat relației cu Organizația Mondiala a Sanatații, acuzand-o ca a devenit, in esența, ”marioneta Chinei” și nu a luat nicio masura privind reformarea sa, dupa problemele aparute odata cu pandemia de coronavirus, potrivit Reuters, preluata…

- Hong Kong-ul risca sa-si piarda statutul de centru financiar international in cazul in care China isi impune controversatul proiect de lege privind securitatea in teritoriu, privandu-l astfel de autonomia sa, a avertizat marti Casa Alba, relateaza AFP. Este ''dificil sa ne imaginam…

- Presedintele SUA Donald Trump s-a declarat joi optimist ca summit-ul G7 va avea loc in luna iunie, la Casa Alba, in pofida constrangerilor cauzate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Se pare ca G7 va avea loc", a declarat Trump la Washington, inainte de a se deplasa in statul…

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…