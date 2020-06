Stiri pe aceeasi tema

- Gardul de aproape 2 metri si jumatate inaltime a fost instalat in urma cu circa o saptamana la scurt timp dupa aparitia informatiilor ca liderul american a fost dus pentru scurt timp intr-un buncar in timpul unor manifestatii desfasurate la Washington ca urmare a uciderii lui George Floyd. In…

- Secretariiamericani ai Justitiei Bill Barr si Apararii Mark Esper si alti oficiali de rang inalt sunt de asemenea vizati in aceasta plangere, depusa de catre ACLU si de cate alte organizatii de drepturi civice in contul aripiidin Washington a miscarii Black Lives Matter si altor manifestanti. Cateva…

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…

- Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, luni, și au impraștiat mulțimea din fața Casei Albe, pentru ca președintele sa ajunga intr-o vizita la biserica din apropiere, scriu The New York Times și CNN. Dar in fața lacașului de cult, Donald Trump ”nu s-a rugat” și nici ”nu l-a menționat pe George…

- Președintele Donald Trump a anunțat luni de la Casa Alba desfașurarea a „mii de soldați puternic înarmați” și de forțe de poliție la Washington, spunând ca tulburarile din ziua precedenta în capitala federala au fost „o rușine”, potrivit AFP.În…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene duminica in apropierea Casei Albe pentru a-i dispersa pe manifestantii care nu au respectat interdictia de circulatie pe timp de noapte decretata in capitala, dupa modelul altor mari orase din SUA unde mii de persoane protesteaza violent de mai multe zile impotriva…

- Protestele violente din Statele Unite intra intr-o noua etapa. Un grup de manifestanți s-a adunat in fața Casei Albe peste noapte și au intrat in altercații violente cu membri ai Secret Service, agenția care este insarcinata cu protecția președintelui, relateaza CNN. Washington DC este unul dintre cele…