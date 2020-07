Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de fosti oficiali republicani in domeniul securitatii nationale il vor sustine pe democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale americane, au declarat persoane apropiate situatiei, intr-un nou semn ca Donald Trump si-a indepartat pe unii membri din propriul sau partid, relateaza Reuters.

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, singurul candidat democrat ramas in cursa pentru Casa Alba, si-a marit avansul la 13% fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, aflat totodata la cea mai scazuta rata de aprobare din ultimele opt luni, transmite Reuters.

- Oficiali ucraineni au afirmat sambata ca li s-a oferit mita in valoare de cinci milioane de dolari pentru a opri ancheta impotriva fondatorului companiei energetice Burisma, dar au sustinut ca nu exista nicio legatura cu Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte american Joe Biden, actual candidat…

- Fostul presedinte american George W. Bush si senatorul Mitt Romney din Utah nu il vor sustine pe Donald Trump in alegerile din toamna, in timp ce unii politicieni republicani ar putea vota cu Joe Biden, a relatat publicatia New York Times, citata de Business Insider, conform news.ro.Potrivit…

- Un editorial de David Catron pentru The American Spectator. In mod normal, trebuie sa aștepți pana dupa alegerile prezidențiale inainte de a putea identifica punctul in care dinamicile competiției au devenit favorabile invingatorului final. Uneori, insa, punctul de cotitura este cat se poate de evident.…

- Președintele Trump a amenințat luni ca schimba locul Convenției Republicane, prevazute sa aiba loc la sfarșitul lui august in Carolina de Nord, daca guvernatorul Democrat al statului nu garanteaza rapid ridicarea interdicției de a se organiza mari adunari. Deși Convenția, programata in 24-27 august…