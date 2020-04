Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat "increzator" in faptul ca premierul britanic, Boris Johnson, spitalizat duminica, isi va reveni in urma infectiei cu coronavirus, scrie AFP. "Sunt increzator si sigur ca se va face bine. Este un tip puternic", a declarat Donald Trump, afirmand…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat, duminica dimineata, ca este blocat in SUA, unde a zburat pentru a participa la un eveniment la care fusese invitat, dar care s-a amanat intre timp. El a afirmat ca, atunci cand a aterizat la Washington, presedintele SUA, Donald Trump, tocmai anunta instituirea…

- Presedintele american Donald Trump a fost extrem de furios dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson referitoare la decizia Londrei de a permite implicarea producatorului chinez Huawei in implementarea tehnologiei 5G in Regatul Unit, scrie Financial Times.

