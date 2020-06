Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, care afiseaza o loialitate mai presus de orice indoiala fata de presedintele Donald Trump, s-a exprimat nu doar o data critic pe la spate, mergand pana acolo incat l-a acuzat pe acesta ca nu spune "decat tampenii", scrie fostul consilier prezidential John…

- Fostul consilier de securitate nationala John Bolton urmeaza sa isi publice memoriil la finalul acestei luni, o carte exploziva care ii aduce acuzatii grave presedintelui american Donald Trump. Presa americana a publicat fragmente din aceasta carte chiar in ziua in care Trump a promulgat o lege prin…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este „restantier” la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres. „Vom reduce numarul soldatilor la 25.000”, a declarat Donald Trump. El…

- Donald Trump vrea sa reduca la jumatate numarul militarilor americani stationati in Germania, parand sa foloseasca securitatea europeana ca parghie in negocierile sale comerciale cu Berlinul, relateaza AFP.Presedintele american a dat asigurari presei ca, in prezent, sunt stationati in Germania 52.000…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fostul sau consilier de securitate nationala John Bolton s-ar putea confrunta cu o "problema penala" daca nu opreste publicarea unei carti care este extrem de critica la adresa liderului de la Casa Alba, potrivit DPA.Vorbind luni cu presa la…

- Ce legatura exista intre proiectul Strategiei Naționale de Aparare depus spre aprobare la Parlament de catre președintele Klaus Iohannis, fulminantul discurs al lui Viktor Orban cu ocazia comemorarii de catre maghiari a Trianonului, decizia lui Donald Trump de a retrage din Germania un numar mare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri dupa-amiaza ca analizeaza posibilitatea organizarii summitului Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) la Camp David, prin prezenta personala a liderilor politici, nu în mod virtual, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Acum,…