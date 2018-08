'Turcia are o problema de mult timp. Ei nu au actionat ca un prieten', a spus Trump in fata presei la Casa Alba, dupa ce autoritatile turce au anuntat ca pastorul american Andrew Brunson ramane in arest la domiciliu.

'Ar fi trebuit sa-l elibereze de mult timp. Turcia, in opinia mea, a actionat foarte, foarte rau. Nu am mai vazut asa ceva. Nu vom sta cu bratele incrucisate. Nu au voie sa ne ia oamenii', a mai afirmat Donald Trump.



SUA au impus in aceasta luna sanctiuni asupra a doi oficiali de rang inalt din cabinetul presedintelui Recep Tayyip Erdogan si au dublat taxele vamale…