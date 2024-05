Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Corvinilor și Cetațile dacice din Hunedoara au fost alese „Destinația anului” intr-o competiție organizata de o platforma pentru promovarea turismului din Romania, in parteneriat cu Ministerul Ecnomiei, Antreprenoriatului si Turismului

- Aproximativ 15% din salariatii cu contracte de munca, cu timp complet, au salarii brute la nivelul salariului minim brut pe tara, sustin reprezentantii Blocului National Sindical (BNS), intr-o analiza publicata ieri și preluata de Agerpres. «Blocul National Sindical atrage atentia asupra sistemului…

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza luni un protest in fata sediului Guvernului, pentru a cere reducerea fiscalitatii pe munca. Mitingul este urmat de un mars catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor. „In…

- Praful saharian a inceput sa ajunga din ce in ce mai des in țara noastra. Daca pana acum doi – trei ani un nor de praf saharian ajungea in Romania o data, de doua ori pe an, era ceva deosebit. Acum este a doua oara in ultima luna! Dupa cum explica climatologii, prezența din ce […] The post Cum și cat…

- O noua alerta meteorologica! O masa de aer cu praf saharian va traversa din nou țara noastra, dupa ce temperaturile au scazut drastic. Depunerile de praf vor putea fi observate in cursul zilei de marți, 23 aprilie, dar și in prima parte a zilei de miercuri, 24 aprilie 2024. Praful saharian va pune iar…

- Premisa: * Marile companii din IT&C din Statele Unite ale Americii au concediat zeci de mii de angajați in ultimele 18 luni; * Din experiența crizelor precedente, mișcarile din piața globala se simt in Romania la o diferența cuprinsa intre șase și noua luni fața de momentul declanșarii in SUA; * Pentru…

- Problemele la Șantierul Naval Mangalia sunt multiple: volumul de munca scade rapid, iar situația financiara devine din ce in ce mai critica, cu datorii colosale catre creditori. Șantierul Naval Mangalia (DSMa) se confrunta cu o criza majora, iar astazi, Sindicatul Liber Navalistul, afiliat Federației…

- Florentina Liliana Gidea, femeia acuzata de propaganda terorista a fost condamnata definitiv la 4 ani si 11 luni de inchisoare. Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Femeia era intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare, fiind acuzata in trecut de fapte similare. Astfel,…