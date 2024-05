Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Deoarece, indiferent cat de mult rahat de Buzau ești pregatit sa mananci și sa oferi in super anul electoral in curs, tot in Turcia ii simți mai bine gustul, președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a mers sa invețe de la un om cu experiența,…

- Autoritatile de la Bucuresti poarta discutii cu partea turca in vederea restituirii catre Romania a sabiei domnitorului moldovean Stefan cel Mare, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Seful Executivului a facut precizarea, marti, intr-o conferinta de presa, la finalul vizitei oficiale pe care a…

- Prima sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Turciei reprezinta un mare pas inainte, un pas care va apropia si mai mult cele doua state atat in plan strategic, cat si economic si social, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Cu siguranta, astazi asistam la cel mai important moment in relatia dintre…

- Marcel Ciolacu a avut parte de o primire grandioasa la Palatul Prezidențial din Ankara, unde a fost intampinat de insuși președintele Recep Tayyip Erdogan. Premierul și oficialul Republicii vor susține discuții importante și vor pune la punct planuri marețe pentru țara noastra. Marcel Ciolacu, primit…

- Dupa ce, acum o luna, l-a primit pe vicepreședintele Turciei, Cevdet Yilmaz, la București, premierul Marcel Ciolacu a fost primit, in ziua de 21 mai 2024, la Palatul Prezidențial din Ankara, de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, unul dintre cei mai vechi și mai influenți lideri politici din…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat decretul prin care romanii vor putea merge in Turcia doar pe baza buletinului, fara viza. Decretul semnat de liderul de la Ankara a fost deja publicat in Monitorul Oficial turc și apare in contextul in care premierul Marcel Ciolacu…

- Romanii vor intra in Turcia doar cu buletinul. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a semnat un decret prezidential, cu ocazia vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu o face marti la Ankara.Decizia se va operationaliza in jurul datei de 1 iunie, potrivit unor surse oficiale. Cetatenilor romani…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, se intalnește, in Turcia, cu președintele Recep Tayyip Erdogan, unul dintre cei mai influenți lideri politici din Europa. Premierul Ciolacu și cațiva miniștri romani se afla in Turcia pe parcursul zilei de 21 mai 2024. La ora 16, premierul Romaniei va sosi la Palatul…