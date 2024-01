Trump contestă la Curtea Supremă a SUA decizia din Colorado prin care a fost eliminat de pe buletinele de vot Donald Trump a cerut Curții Supreme a SUA sa anuleze o hotarare a Curtii Supreme din Colorado care ii interzice sa candideze la președinție in acel stat, dupa ce, luna trecuta, respectiva instanta federala a decis ca acesta nu este un candidat eligibil la scrutinul prezidential din noiembrie 2024, deoarece s-a angajat in revolta de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021. Apelul lui Trump in privinta interdictiei de a candida in Colorado vine la doar o zi dupa ce acesta a contestat o decizie similara a statului Maine. O decizie a Curții Supreme a SUA cu privire la eligibilitatea lui Trump la alegerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

