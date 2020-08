Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor prezenta saptamana viitoare o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU pentru prelungirea embargoului privind vanzarile de arme catre Iran, in pofida opozitiei Moscovei si a Beijingului, a anuntat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. "Saptamana…

- Statele Unite vor incerca sa restabileasca sanctiuni impuse de ONU Iranului in cazul in care expira embargoul international asupra armamentului impus Teheranului, anunta secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pompeo a confirmat, intr-o audiere in Senat, ca…

- Statele Unite nu au reusit sa ofere dovezi suficiente referitoare la iminenta unui atac impotriva intereselor sale pentru a justifica atacul impotriva convoiului lui Soleimani, care parasea aeroportul din Bagdad, afirma Agnes Callamard, raportor special extrajudiciar. Atacul a incalcat Carta…

- SUA au amenintat clar miercuri ca vor 'impune' unilateral in Consiliul de Securitate al ONU restabilirea sanctiunilor internationale impotriva Iranului, daca nu obtin, prin consens, o prelungire a embargoului asupra armelor, informeaza AFP.Washingtonul a prezentat luni partenerilor sai din…

- SUA au amenintat clar miercuri ca vor 'impune' unilateral in Consiliul de Securitate al ONU restabilirea sanctiunilor internationale impotriva Iranului, daca nu obtin, prin consens, o prelungire a embargoului asupra armelor, informeaza AFP. Washingtonul a prezentat luni partenerilor sai din…

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, care afiseaza o loialitate mai presus de orice indoiala fata de presedintele Donald Trump, s-a exprimat nu doar o data critic pe la spate, mergand pana acolo incat l-a acuzat pe acesta ca nu spune "decat tampenii", scrie fostul consilier prezidential John Bolton…

- Statele Unite nu pot invoca Acordul nuclear cu Iranul, din care presedintele Donald Trump a decis retragerea, pentru a impune Teheranului embargou permanent privind armament, afirma Josep Borrell, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, anunța MEDIAFAX.Secretarul…