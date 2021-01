Trump, amenințat cu moartea Deoarece politica sa a deranjat pe mulți, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a primit amenințari chiar inainte de finalul mandatului de la Casa Alba. Președintele in exercițiu iși va incheia mandatul la Casa Alba pe data de 20 ianuarie 2021 cand președintele ales Joe Biden va prelua Biroul Oval. In urma cu un an, pe data de 3 ianuarie 2020, Trump a dat ordinul sa fie asasinat generalul Soleimani, unul din cei mai importanți lideri militari ai Iranului. Momentul de atunci a cutremurat regiunea, multa lume temandu-se de un conflict militar intre SUA și Iran. La un an de la asasinarea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

