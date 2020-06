Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a anuntat vineri noapte ca a reprogramat primul sau eveniment public major de campanie de pe 19 pe 20 iunie, dupa o reactie negativa asupra datei alese, care coincide cu o zi in care se comemoreaza sfarsitul sclaviei, relateaza sambata dpa si Reuters potrivit…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a anuntat vineri noapte ca a reprogramat primul sau eveniment public major de campanie de pe 19 pe 20 iunie, dupa o reactie negativa asupra datei alese, care coincide cu o zi in care se comemoreaza sfarsitul sclaviei, relateaza sambata dpa si Reuters.…

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a emis joi un comunicat prin care isi declina orice responsabilitate pentru eventuala contaminare cu coronavirus la o adunare a sustinatorilor, informeaza dpa. "Prin participarea la Manifestatie, dv. si oaspetii dv. va asumati voluntar…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN. Participanții…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.

- Senatoarea Kamala Harris, o mare favorita, aleasa in Camera Reprezentantilor, Val Demings sau primarul Atlantei Keisha Lance Bottoms - toate au vorbit cu vigoare, pasiune si emotie despre valul care a cuprins tara dupa ce l-a vazut pe acest afroamerican murind, dar si despre propria lor experienta de…

- Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au incendiat un magazin de piese auto si au vandalizat un supermarket, amandoua situate in apropierea sectiei de politie unde lucrau inainte de a fi concediati, marti, ofiterii acuzati de uciderea lui George Floyd. Politistii au lansat gaze lacrimogene…

- Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 a scazut sub pragul de 900 a doua zi consecutiv, relateaza AFP potrivit news.ro.America a inregistrat 830 de morti in 24 de ore pana luni la ora locala 20.30 (marti, 3.30, ora Romaniei), potrivit Universitatii de medicina Johns Hopkins din Baltomore…