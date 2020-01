Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Hong Kong a folosit spray-uri lacrimogene pentru a dispersa participanții la un miting de susținere a uigurilor din nord-vestul Chinei, dupa ce protestatarii au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine, relateaza agenția Reuters, potrivit MEDIAFAX.La inceputul dupa-amiezii…

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- Unilateralismul american ameninta tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), in timp ce China este "o putere pasnica", a estimat joi guvernul chinez, in conditiile in care NATO a evocat pentru prima data "provocarea" pe care o constituie Beijingul, informeaza AFP. Reunite…

- Protestele din Hong Kong au inceput in data de 9 iunie dupa adoptarea unei legi care ar fi permis extradarea pe scara larga catre China continentala. Ulterior, sefa Guvernului local, Carrie Lam, a cedat in fata uneia dintre revendicarile demonstrantilor, anuntand la 4 septembrie retragerea integrala…

- Fosta colonie britanica se confrunta de la inceputul lui iunie cu cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China in 1997, prin manifestatii si actiuni aproape zilnice. De aceasta data varful de sud al Peninsulei Kowloon, la spectaculosul golf Hong Kong, a fost teatrul unor confruntari…

- Guvernul chinez a negat rapoartele potrivit carora planuiește sa numeasca pe altcineva în funcția de Șef Executiv al Hong Kong-ului, scrie CNN. Raportul, publicat prima data de Financial Times miercuri, a aparut la mai mult de patru luni de proteste antiguvern în Hong Kong, provocate…

- China intentioneaza sa o inlocuiasca pe sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, aflata in dificultate dupa patru luni de manifestatii tot mai violente in acest teritoriu autonom, a relatat miercuri cotidianul Financial Times, preluat de AFP si Reuters. Aflata in post de la mijlocul…