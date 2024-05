Stiri pe aceeasi tema

- Cele cinci principale posturi de televiziune din SUA pregatesc o scrisoare comuna prin care le vor solicita presedintelui american in functie, democratul Joe Biden, si virtualului sau contracandidat republican Donald Trump sa participe la dezbateri televizate, in contextul speculatiilor conform carora…

- Presedintele american Joe Biden l-a atacat sambata pe fostul presedinte Donald Trump, cu glume despre sanatatea mintala a adversarului sau electoral, in timpul unui discurs la cina Gridiron Club, o traditie de la Washington care a inceput in anii 1880, informeaza Reuters preluata de news.ro.

- Biden a pus ochii pe miliardari! In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru…

- Donald Trump, candidatul republican la alegerile americane, a declarat miercuri ca este pregatit sa dezbata cu rivalul sau democrat, presedintele Joe Biden, "oriunde si oricand", iar in conditiile in care, la o zi dupa Super Tuesday, seful Casei Albe rosteste, joi, in Congres, discursul despre Starea…

- Donald Trump urmareste sa o scoata din cursa pe singura sa contracandidata ramasa pentru nominalizarea republicana la presedintia SUA, Nikki Haley, cu ocazia votului din Super Tuesday (Super marti), aflat in plina desfasurare, ceea ce i-ar permite sa isi concentreze ulterior energia de campanie asupra…

- Joe Biden pierde teren in fata rivalului sau republican Donald Trump, care il devanseaza intr-un sondaj publicat sambata de jurnalul New York Times si care arata "semnale alarmante" pentru actualul presedinte american pe langa unii alegatori democrati, noteaza AFP, conform Agerpres. Publicarea acestui…

- Alegatorii americani sunt in general sceptici ca presedintele american Joe Biden este apt mintal sa detina un al doilea mandat, iar majoritatea considera ca potentialul sau rival, republicanul Donald Trump, este la randul sau inapt psihic pentru a prelua fotoliul de la Casa Alba, conform unui sondaj…

- Presedintele american Joe Biden l-a criticat din nou marti pe predecesorul sau la Casa Alba, Donald Trump, spunand ca sunt periculoase declaratiile acestuia prin care a contestat principiul solidaritatii NATO prevazut de Articolul 5 al Tratatului fondator. El a acuzat totodata ca in loc sa-l traga la…