Presedintele SUA Donald Trump a admis in martie faptul ca a minimalizat intentionat gravitatea situatiei create de noul coronavirus pentru a evita panica, potrivit unei carti care va fi publicata de jurnalistul Bob Woodward, relateaza dpa. ''Am vrut mereu sa diminuez. Inca fac acest lucru pentru ca nu vreau sa creez panica'', a spus Trump, potrivit unor extrase din carte publicate de cotidianul Washington Post. Inregistrari audio ale interviurilor publicate in carte sunt disponibile pe site-ul CNN. Presedintele Trump parea sa fie la curent la inceputul lunii februarie despre modul…