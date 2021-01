Premierul canadian Justin Trudeau l-a felicitat miercuri pe presedintele american Joe Biden pentru investitura si a spus ca este nerabdator sa colaboreze cu el in domenii precum lupta impotriva pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor, relateaza Reuters.



Canada si SUA vor continua parteneriatul in lupta cu pandemia globala de COVID-19 si in sustinerea unei relansari economice sustenabile, a subliniat Trudeau intr-un comunicat.



"Vom lucra de asemenea impreuna pentru progresul actiunii climatice si cresterii economice curate, pentru a promova incluziunea si diversitatea si…