Trudeau exclude un schimb între directoarea Huawei şi cei doi canadieni încarceraţi în China Premierul Canadian Justin Trudeau și-a declarat dezacordul total cu privire la faptul ca ar putea interveni in procedura de extradare in SUA a directoarei financiare a gigantului chinez de telecomunicatii Huawei pentru a obtine eliberarea a doi cetateni canadieni incarcerati in China. Premierul este de parere ca o astfel de interventie ar pune in pericol alti compatrioti aflati in strainatate, relateaza Agerpres.”Realitateaeste ca eliberarea lui Meng Wanzhou pentru rezolvarea unei probleme pe termenscurt ar pune in pericol mii de canadieni care calatoresc in China si in lume,semnaland ca un guvern… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

