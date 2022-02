Stiri pe aceeasi tema

- NATO este ingrijorata ca Rusia ar putea incerca sa creeze un pretext pentru o invazie in Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, comentand informatiile privind bombardamente peste linia armistitiului din regiunea Donbas din estul Ucrainei, opinie impartasita si de ministrul…

- Australia a inclus koala pe lista animalelor pe cale de dispariție, dupa ce habitatele marsupialului nativ au fost lovite de seceta prelungita, incendii de vegetație și defrișarea padurilor. Ministrul Mediului din Australia, Sussan Ley, declara: „Coala a fost pus sub presiune de ceva vreme din cauza…

- Deși Tesla a fost lovita și ea de instabilitatea pieței cripto, compania lui Elon Musk inca deține 2 miliarde de dolari in bitcoin. Producatorul de vehicule electrice a suferit o pierdere din depreciere de 101 milioane de dolari, noteaza CNN . Compania are inca aproximativ 2 miliarde de dolari in bitcoin…

- Protestul camionagiilor canadieni continua. Ottawa a declarat duminica stare de urgența, dupa ce protestele camionagiilor impotriva vaccinarii anti Covid au intrat in a 10-a zi. Intre timp, Guvernul a spus clar și raspicat ca nu se pune problema renunțarii la campania de vaccinare. „ Convoiul pentru…

- Tractoriștii s-au aliniat vineri pe strazile din Toronto, in timp ce poliția din Ottawa a promis sa reprime un protest „din ce in ce mai periculos” al sutelor de șoferi care au inchis centrul capitalei canadiane timp de opt zile pentru a cere incetarea mandatelor de vaccinare impotriva COVID-19. Unii…

- Un fulger din sudul Statelor Unite, care s-a extins pe 768 de kilometri, a doborat recordul pentru cel mai lung fulger, a declarat marți Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) a ONU, potrivit Euronews. Acest nou record este cu 60 de kilometri mai lung decat recordul anterior de 709 de kilometri. Un…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat luni ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar se simte bine și ca va continua sa lucreze de la distanța respectand regulile de sanatate publica. „Ma simt bine și nu am simptome. Desigur, voi lucra de la distanța saptamana aceasta și voi continua sa urmez…

- Un protest al camionagiilor a cuprins capitala Ottawa, dupa ce Guvernul Canadei forțat pentru aceștia un mandat de vaccinare. Mai multe camioane au ajuns in capitala Canadei, Ottawa, vineri (28 ianuarie) pentru a organiza ceea ce poliția spune ca va fi un protest masiv impotriva mandatelor de vaccinare…