- Cum recuperezi mesaje vechi sterse! Este uman sa faci greșeli! Unele dintre aceste greșeli ar putea fi faptul ca ajungi sa ștergi mesajele vechi de pe dispozitivul tau. Daca ai facut acest lucru și dorești sa vezi mesaje vechi șterse, ai ajuns unde trebuie. In urmatorul ghid, iți spunem cum poti vedea…

- Persoanele vulnerabile vor primi, in 2023, 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, iar voucherele sociale (de 250 de lei), se vor acorda o data la doua luni, ceea ce inseamna un ajutor de inca 1.500 de lei pentru alimente. Ministerul Fondurilor Europene a transmis condițiile pentru beneficiarii…

- Ministerul rus al Justiției a adaugat Meta – compania mama a Facebook, Instagram și WhatsApp – in registrul sau de organizații „extremiste”, potrivit site-ului ministerului, relateaza CNN. Lista include acum peste 100 de companii și organizații, inclusiv „holdingul multinațional american Meta Platforms…

- In 24 de ore, romanii isi vor putea schimba furnizorul de energie electrica si gaze naturale cu ajutorul unei platforme online Pentru schimbarea furnizorului, clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite…

- Aplicația de mesagerie WhatsApp a revenit online marți, dupa o intrerupere majora, la nivel global. Aplicația de mesagerie WhatsApp a inceput sa revina online marți (25 octombrie), dupa ce zeci de mii de utilizatori din intreaga lume au raportat probleme la inceputul zilei. Site-ul de raportare a intreruperilor…

- Parlamentul European indeamna, intr-o rezolutie adoptata joi, statele membre UE si alte tari care sprijina Ucraina sa isi intensifice masiv asistenta militara pentru aceasta tara, in special in domeniile solicitate de guvernul ucrainean. Eurodeputatii fac apel la toate tarile si organizatiile internationale…

- WhatsApp sa iși surprinde utilizatorii! Aceasta aplicație vine cu o noua actualizare spectaculoasa pentru cei care vor sa fie mai discreți, dar doresc totuși sa afle și cine este online la orice ora din zi și din noapte. De asemenea, oamenii care au descarcat aplicația pot de curand sa reacționeze cu…

- O eleva a cerut Avocatului Poporului sa solicite in instanța anularea ordinului de ministru care a taiat bursele elevilor din mediul rural. Ioana are 17 ani, este eleva la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța și locuiește in comuna Agigea, unde nu exista niciun liceu. Ioana cheltuie lunar…