Trotinetele electrice vor avea nevoie de RCA Trotinetele electrice vor avea nevoie de RCA, cele care au o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h sau cele care au o masa proprie mai mare de 25 kg și o viteza maxima constructiva mai mare de 14 km/h. The post Trotinetele electrice vor avea nevoie de RCA first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noul sediu al Judecatoriei Targoviște se desfașoara activitatea la capacitate maxima, de luni, 20 noiembrie 2023, infaptuitorii și beneficiarii actului de justiție iși desfașoara activitatea intr-un sediu consolidat la standarde europene. Cheltuielile aferente lucrarilor de consolidare și modernizare…

- Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va discuta in ședința de marți un proiect de hotarare pentru adoptarea unui Regulament privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate in regim self-service prin intermediul platformelor online. Citește și: Medic psihiatru acuzat…

- Detinatorii de trotinete si biciclete electrice care pot atinge o viteza maxima mai mare de 25 km/h ar putea sa fie obligati sa incheie o polita RCA, potrivit unui proiect de lege adus in dezbatere publica de Ministerul de Finante. Potrivit unei directive a Uniunii Europene, termenul vehicul a fost…

- RCA la bicicletele și trotinetele electrice va deveni OBLIGATORIU. Proiectul de lege a fost lansat in dezbatere publica Proprietarii de biciclete electrice și trotinete vor avea nevoie de RCA pentru a putea ieși pe strada cu aceste mijloace de locomoție, iar acest lucru pentru ca parlamentarii romani…

- Romania trebuie sa se conformeze unei directive UE care va trebui transpusa și in legislația noastra pana la finalul acestui an. Este vorba despre asigurarea de raspundere civila obligatorie (RCA) pentru trotinete. Aceasta nu este inca obligatorie, dar Romania trebuie sa se conformeze directivei UE.…

- Ministerul de Finanțe a propus un proiect de lege care prevede obligativitatea asigurarii RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice cu o viteza maxima mai mare de 25 km/h, atat pentru persoane fizice, cat și pentru firme, scrie Hotnews.„Vor intra sub obligația de asigurare și vehicule ce conform…

- Persoanele fizice sau firmele care dețin trotinete și biciclete electrice care au o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h vor trebui sa le asigure RCA, potrivit unui proiect de lege. Acesta a fost scos in dezbatere publica luni de Ministerul de Finanțe. Proiectul de act normativ transpune in…

- Valentin Ionescu, director general in cadrul sectorului de Asigurari si Reasigurari din cadrul ASF, sustine ca politele RCA ar putea fi suspendate doar daca proprietarul masinii poate demonstra ca autovehiculului nu va circula pe drumurile publice. In plus, Ionescu sustine ca trotinetele sau bicicletele…