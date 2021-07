Stiri pe aceeasi tema

- Sute de turiști sunt așteptați in acest weekend la Ranca pentru a participa la Campionatul Național de Drift. In județul Gorj, pe Transalpina, are loc etapa a doua a competiției. De precizat ca turiștii pot participa in calitate de spectator, doar daca prezinta un test COVID negativ, dovada vaccinarii…

- RESITA – Casa de Cultura a Studentilor Resita, in colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, Muzeul Cineastului Amator și Retromobil Club Romania, va invita in perioada 26-27 iunie 2021, la expoziția de fotografie „Reșița, Orașul Cailor -Putere“! Expoziția cuprinde 29 de fotografii de la competițiile…

- La finalul saptamanii viitoare, pe 3 și 4 iulie va avea loc cea de-a 11-a ediție a Raliului Moldovei Bacau powered by Dedeman Automobile. Intrecerea, derulata sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv, reprezinta cea de-a șasea etapa din Campionatul Național de Raliuri Betano, campionatul…

- Primul BMW Mini 100% Electric din lume, adaptat pentru competitii sportive, a fost pilotat, sambata, in cadrul celei de-a doua etape din Campionatul National de Super Rally care se deruleaza pe circuit stradal in centrul municipiului Targu Mures, de catre presedintele Federatiei Romane de Automobilism…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Sah a aprobat ca locatie pentru desfasurarea Campionatului Național de șah clasic pe echipe, masculin si feminin - Superliga, Hotel Ramada din Mamaia. Competitia va avea loc, in perioada 1-10 octombrie 2021, in organizarea CS Tinerii Maeștri București, informeaza…

- Alexandru Mirea (Radical SR 8) a reusit prima sa victorie din cariera in Campionatul National de Viteza in Coasta, duminica, in etapa a treia, Transalpina Challenge, desfasurata la Ranca. Mirea a fost cronometrat cu timpul de 05 min 11 sec 889/1000 (2 min 36 sec 264/1000 in prima mansa, 2 min 35 sec…

- Circulatia rutiera pe DN 67C Novaci - Ranca (Transalpina) va fi oprita, duminica, intre orele 8,00-18,00, cu o pauza intre 12,30 si 13,30, pe tronsonul kilometric 17 - 22. In aceasta zona se desfasoara Campionatul National de Viteza in Coasta, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, duminica 6 iunie, circulația este oprita pe DN 67C – Transalpina intre Novaci – Ranca, pe tronsonul kilometric 17 – 22, județul Gorj, pentru desfașurarea Campionatului Național de Viteza in Coasta. Restrictiile sunt impuse…