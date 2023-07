Stiri pe aceeasi tema

- Managementul echipei masculine de handbal Dinamo Bucuresti a perfectat ''un transfer de top'', portarul nationalei Serbiei, Vladimir Cupara (29 de ani), care a semnat pe o perioada de trei ani cu campioana Romaniei, a anuntat, miercuri, clubul pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.Cupara a…

- Meciul Irinei Begu, favorita 29, cu sportiva canadiana Rebecca Marino, din primul tur de la Wimbledon, a fost intrerupt miercuri seara, din cauza intunericului, anunța news.ro.La momentul intreruperii, Begu castigase primul set cu 6-2, si era condusa in setul doi cu 4-2. CITESTE SI Euro U21:…

- Traficul rutier va fi restrictionat progresiv, miercuri, in zona stadionului Ghencea din Capitala, unde va avea loc, incepand cu ora 22,00, partida de fotbal Spania – Ucraina, in cadrul Semifinalei Campionatului European de Fotbal Under 21 (EURO 2023 – U21). Pentru buna desfasurare a evenimentului,…

- Echipa de fotbal Petrolul Ploiesti a fost invinsa de vicecampioana Greciei, Panathinaikos Atena, cu scorul de 2-0 (1-0), marti, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Slovenia, anunța Agerpres.Panathinaikos s-a impus prin golurile marcate de Benjamin Verbic (23) si Georgios Vagiannidis…

- Patru tenismeni romani, Sebastian Gima, Vlad Dancu, Bogdan Pavel si Matei Todoran, s-au calificat, marti, in optimile de finala ale Trofeului Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si gazduit de Tenis Club Olimpia din Brasov, anunța Agerpres.Luni alti trei jucatori romani, Radu…

- Trei jucatori romani de tenis, Radu Mihai Papoe, Dragos Nicolae Cazacu si Mihai Razvan Marinescu, s-au calificat, luni, in optimile de finala ale turneului Trofeul Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, informeaza Agerpres.Nu mai…

- Irina Begu - Rebecca Marino, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, marti, 4 iulie, nu inainte de ora 13:00, la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, desemnata cap de serie numarul 29, va debuta la turneul de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, contra unei jucatoare din Canada, Rebecca Marino, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Londra.Aceasta va fi prima confruntare dintre Begu (32 ani,…