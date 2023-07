Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea sigur un finalist, Luca Preda sau Vlad Dancu, in turneul dotat cu Trofeul Ion Tiriac (ITF), care are premii de 25.000 de dolari si e organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, anunța Agerpres.Semifinala dintre Preda (17 ani) si Dancu (24 ani) a fost intrerupta in setul secund, la…

- Cinci din cei opt jucatori de tenis calificati in sferturile de finala ale turneului Trofeul Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, sunt romani, scrie Agerpres.Dupa Radu Mihai Papoe, calificat miercuri, joi au obtinut biletele pentru…

- Tenismanul roman Radu Mihai Papoe s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului Trofeul Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si gazduit de Tenis Club Olimpia din Brasov, dupa 6-1, 6-1 cu Matei Todoran, anunța Agerpres.Nu mai putin de 11 romani au reusit sa treaca…

- Patru tenismeni romani, Sebastian Gima, Vlad Dancu, Bogdan Pavel si Matei Todoran, s-au calificat, marti, in optimile de finala ale Trofeului Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si gazduit de Tenis Club Olimpia din Brasov, anunța Agerpres.Luni alti trei jucatori romani, Radu…

- Eurovision s-a incheiat, iar Suedia este marea caștigatoarea acestei ediții. Finala s-a defașurat sambata, 13 mai 2023, și a fost caștigata de Loreen, aceasta fiind reprezentanta Suediei. Cu toate acestea, mulți susțin ca anul acesta finala a fost "aranjata".

- Suedia a caștigat finala Eurovision 2023 , care s-a desfașurat sambata seara, la Liverpool. Artista Loreen a obținut 583 de puncte, cucerind acest trofeu pentru a doua oara in cariera ei. Este a doua oara in istoria concursului cand un artist caștiga marele premiu de doua ori. Dupa ce au fost anunțate…

- S-a nascut, a copilarit, a studiat si si-a inceput cariera artistica in Romania, insa de mai bine de patru decenii locuieste in Suedia, dupa ce regimul comunist a fortat-o pur si simplu sa-si paraseasca tara natala. Astazi, picturile ei au ajuns in zeci de tari, pe mai multe continente, iar familiile…

