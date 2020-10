Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a provocat pana acum 960.000 de victime in intreaga lume și a depașit 31 de milioane de cazuri confirmate de imbolnavire. Aceasta este ulimul bilant publicat pe site-ul Universitații John Hopkins, anunta ansa . Statele Unite, India și Brazilia sunt cele mai afectate țari. In…

- Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, si-a exprimat dorinta, intr-un editorial aparut sambata, ca Charlie Hebdo ''sa continue sa recurga la arta sa'' si si-a explicat decizia de a urmari in justitie, in 2006, publicatia satirica ce publicase caricaturi cu profetul Mahomed,…

- Miliardarul roman a criticat intr-un recent interviu acordat Gazetei Sporturilor, decizia guvernului Orban de a majora pensiile de la inceputul acestei luni.„Fraților, cu tot respectul pentru pensionari, aud treaba asta cu pensiile de 20 de ani! Daca s-au marit pensiile de 20 de ani, inseamna ca oamenii…

- Uniunea Europeana amenința Turcia cu sancțiuni pentru provocarile din estul Mediteranei, dar evita sa declare un razboi diplomatic Ankarei, cu care are deja o relație complicata. Operațiunile de prospectare lansate de turci in zone maritime revendicate de Grecia și Cipru au condus la amenințari cu razboi…

- In „Istoria literaturii romane contemporane“, Alex Stefanescu a descris-o drept „cea mai atragatoare femeie urata din cate s-au afirmat in literatura romana“. Poeta s-a iubit cu scriitori celebri, iar povestea sa de dragoste cu Marin Preda este de notorietate.

- Presedintele Consiliului European, belgianul Charles Michel, si-a amanat nunta, ce urma sa se desfasoare in acest weekend in Franta. Decizia a fost luata pentru a evita plasarea sa in carantina la revenirea in Belgia, potrivit Agerpres. Informatia, difuzata prima data de cotidianul belgian de limba…

- Pe fundalul conștientizarii unui inevitabil razboi rece cu China, care va include probabil sancțiuni, limitarea legaturilor economice, spionajul reciproc și, eventual, chiar forme coercitive de confruntare, comunitatea de experți occidentali incepe sa caute o modalitate magica de a invinge Beijingul,…