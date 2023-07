Triumful petrolului

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carburanților ar putea inregistra noi creșteri. Sau cel puțin acesta este cel mai sumbru scenariu avand in vedere Cotațiile petrolului. Conform Reuters, la finalul acestei saptamani, returile petrolului au urcat. Cel al titeiului Brent a depașit 84 de dolari pe baril pentru prima data din aprilie.…

- Contractele futures pentru petrol au scazut joi cu aproximativ 4%, in conditiile in care o majorare mai mare decat era asteptata a dobanzii de politica monetara a Bancii Angliei a starnit ingrijorari cu privire la economie si cererea de combustibil, care au depasit sprijinul din partea unei retrageri…

- Duminica Tuturor Sfinților a fost motiv de dubla sarbatoare pentru comunitatea creștina de la Balotești. Intr-o atmosfera de aleasa bucurie duhovniceasca, biserica inchinata sfinților mari facatori de minuni Nicolae, Teodor Tiron și Stelian, din inima localitații a sarbatorit in ziua de 11 iunie, 260…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 2%, dupa ce Congresul SUA a adoptat un acord privind plafonul datoriilor care a evitat intrarea in incapacitate de plata a guvernului american, iar datele privind locurile de munca au alimentat speranta unei posibile pauze a cresterii ratelor dobanzilor,…

- Duminica seara, incepand cu ora 19.00, locuitorii comunei Chiajna, dar și alți ilfoveni și chiar bucureșteni, și-au dorit sa participe la un nou eveniment de excepție, marca a Casei de Cultura ”Doamna Chiajna” – spectacolul intitulat sugestiv ”Nostalgia primaverilor de altadata”. Articol publicat in…

- FC Hermannstadt s-a impus astazi pe terenul Petrolului, scor 1-0, și a obținut salvarea matematica de la retrogradare. Marius Maldarașanu iși propune mai mult pentru stagiunea urmatoare. In ciuda celor 9 puncte pierdute la Comisii, FC Hermannstadt n-a avut nicio emoție in privința retrogradarii in acest…

- Prețurile petrolului au continuat sa scada, miercuri, dupa ce s-au redus cu circa 5% in sesiunea anterioara, in contextul in care Banca centrala americana ar urma sa anunte o noua majorare de dobanda.