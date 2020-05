Trist final pentru un om cu suflet mare: Doliu in Politia Romana. S-a stins un mare criminalist si un mare scriitor

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD Mureș a anunțat vineri, 1 mai, prin intermediul unui comunicat, trecerea in Eternitate a primarului comunei Iclanzel, Ionuț Ciprian Sand, la varsta de doar 38 de ani. ”Suntem alaturi de familia bunului nostru coleg și prieten, primarul comunei Iclanzel, Ionuț Ciprian SAND, care, mult…

- Un pompier din Ceravoda a fost ales de Dumnezeu sa se alature armatei ingerilor. Incadrat la Detasamentul de Pompieri Cernavoda ISU Constanta, plt.adj. Viorel Dimboi a decedat la numai 49 de ani. "In aceasta dimineata, un eveniment tragic a umplut de durere sufletele pompierilor contanteni, care au…

- Patricia Millardet, eroina serialului "Caracatița", s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Aceasta implinise anii pe 24 martie. In cariera sa a jucat in multe producții de film și de televiziune.

- Sindicatul SANITAS Constanta anunta, cu mare tristete, trecerea in nefiinta a unei indragite asistente medicale. Este vorba de Nina Dumbrava asistent medical ATI Chirurgie Cardiovasculara, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta. "Un gand pios si o lumanare pentru…

- Ziarul Unirea Mihai Coșer: „Vad politicieni ce rag ca leii, batandu-se cu pumnul in piept, deși in jur nu mai exista nicio prada electorala… Dumnezeu nu și-a stins lampa!” Mihai Coșer: „Vad politicieni ce rag ca leii, batandu-se cu pumnul in piept, deși in jur nu mai exista nicio prada electorala… Dumnezeu…

- Medicul pneumatolog Dana Otilia Bandrabur a trecut la cele vesnice Inmormantarea are loc in cursul zilei de astazi, la Cimitirul Central."S a stins din viata Dana Otilia Bandrabur medic pneumatolog, dupa o viata dedicata bolnavilor, respectata si iubita de toti cei care au cunoscut o. Va ramane vesnic…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca tatal sau a decedat."Dumnezeu sa-l odihneasca pe Ioan, tatal meu si al fratilor mei! Drum lin acolo unde nu este nici intristare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit", a scris Gabriela Firea pe Facebook.Utilizatorii rețelei de socializare i-au transmit…

- Cu vocea sugrumata de durere, Mirela Vaida a transmis un mesaj emoționant. Cu lacrimi in ochi, prezentatoarea „Acces Direct” și-a luat ramas-bun de la o persoana foarte importanta din viața sa.