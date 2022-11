Stiri pe aceeasi tema

- Infracțiuni la regimul rutier Vineri, 21 octombrie a.c., ora 19:51, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Bradului au depistat un barbat, de 28 ani, din comuna Slobozia Bradului, in timp ce conducea un autoturism in localitatea de domiciliu, fara sa dețina permis de conducere. Tot vineri,…

- Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” din Gugești a desfașurat ieri activitatea cu titlul „Vranceni in Europa literara”, in parteneriat cu Muzeul Vrancei, parte a unei serii mai ample de activitați derulate cu prilejul mobilitații ERASMUS+, in Proiectul de schimb interșcolar ERASMUS+ KA229 BE G.I.F.T.E.D.…

- Saptamana aceasta se implinesc 100 de ani de la incoronarea la Alba Iulia, a regelui Ferdinand și a reginei Maria ca regi ai Romaniei Mari. Focșaniul are o legatura directa cu serbarile incoronarii prin presedintele Camerei Deputatilor, focsaneanul Mihail G. Orleanu. Fiu al avocatului și primar al Focșaniului,…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, alaturi de Comisia Europeana și Parlamentul European, a organizat ieri, in sala Teatrului Dramatic, Conferința „ORIZONT EUROPA – Oportunitați de finanțare pentru cercetatorii și intreprinderile romanești”, la care au participat cercetatori din Galați și universitați…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, alaturi de Comisia Europeana și Parlamentul European, a organizat ieri, in sala Teatrului Dramatic, Conferința „ORIZONT EUROPA – Oportunitați de finanțare pentru cercetatorii și intreprinderile romanești”, la care au participat cercetatori din Galați și universitați…

- Expoziția internaționala de arta vizuala INTERSALON 2022, Zamek Dobroho r, Republica Ceha Pe site, Institutul Cultural Roman din Praga, ne aduce la cunoștința ca, sambata, 3 septembrie 2022, a avut loc vernisajul expoziției Intersalon 2022, la Zamek Dobroho r, Cehia, la care a fost invitat și directorul…

- Arheologii dr. Marian Cosac și dr. George Muratoreanu, de la Universitatea Valahia din Targoviște, și arheologul drd. Madalina Stanescu, de la Muzeul Vrancei, au identificat in Satul Vitaneștii de sub Magura un nou sit arheologic de varsta paleolitica, cu material litic in situ, asociat cu resturi de…

- Astazi, 11 august, jandarmii vranceni, alaturi de polițiști de prevenire din cadrul IPJ Vrancea au fost prezenți la Mausoleul Eroilor din Municipiul Focșani, unde au desfașurat activitați de prevenire și informare cu un grup de 12 copii, in cadrul proiectului „Școala de Vara la Muzeul Vrancei’’. In…