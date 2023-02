Tricou cu numele lui Alexandru Maxim, găsit sub dărâmăturile din Turcia Un tricou cu numele fotbalistului Alexandru Maxim a fost gasit sub daramaturile din Turcia, insa fotbalistul a scapat la limita de dezastrul de acolo. Romanul joaca la Gazientep, unul dintre orașele distruse de cutremur, insa in momentul tragediei era plecat in vacanța. O imagine emoționanta a fost distribuita pe rețelele de socializare: un tricou cu numele lui Alexandru Maxim, fotbalistul roman care joaca la echipa din Gazientep, a fost gasit printre daramaturile din Turcia. Nu se știe daca a fost vorba chiar despre casa in care locuiește Maxim in Gazientep, și care acum este o ruina, sau despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Siria, o țara decimata de razboiul civil, a fost puternic afectata de cutremur. Bilanțul se ridica la peste 1.400 de morți și peste 3.000 de raniți, insa autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca, in urmatoarele ore, pe masura ce misiunile de cautare și salvare continua. Alep este unul…

- Castelul Gaziantep, un sit din patrimoniul mondial UNESCO din Turcia, a fost grav avariat dupa cele doua cutremure devastatoare de azi dimineața din Turcia. „Unele dintre bastioanele din parțile de est, sud și sud-est ale castelului istoric Gaziantep din districtul central Șahinbey au fost distruse…

- Copiii au fost salvați, dupa trei ore, de cetațenii care s-au implicat in cautari. Potrivit Hurriyet, copiii sunt in stare buna. Sute de oameni au murit și alte cateva mii au fost ranite in urma unui cutremur devastator, de 7,4 grade, care a lovit, luni, centrul Turciei și nord-vestul Siriei. Salvatorii…

- Turcia traiește din nou o drama. Cutremurul devastator care a lovit aceasta țara a provocat moartea a peste 900 de persoane și mai multe mii de raniți, iar bilanțul dramatic este in creștere. Una dintre provinciile afectate este Gaziantep, unde se afla echipa la care joaca Alexandru Maxim. Internaționalul…

- Alexandru Maxim (32 de ani), fotbalist la Gaziantep, se afla in Germania, astfel ca nu a fost afectat direct de cutremurul devastator din aceasta dimineața, care a dus la decesul a peste 1.000 de persoane din Turcia și Siria. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc in sudul Turciei, provincia…

