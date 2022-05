Stiri pe aceeasi tema

- Tricoul purtat de fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona la meciul cu Anglia de la Cupa Mondiala 1986 a fost vandut la licitatie pentru aproape 9,3 milioane de dolari, ceea ce a doborat toate recordurile pentru un tricou sport de colectie, a anuntat miercuri casa de licitatii Sotheby's.

- Fiica lui Maradona da peste cap licitația de milioane pentru tricoul tatalui sau. Faimoasa casa de licitații Sotheby’s va scoate la vanzare celebrul tricou in care Diego Maradona a inscris in sferturile de finala de la Cupa Mondiala din 1986, cu ajutorul „Mainii lui Dumnezeu”. Obiectul se afla in posesia…

- Dalma Maradona, fiica cea mare a regretatului fotbalist argentinian Diego Maradona, a asigurat ca tricoul pe care casa Sotheby's a anuntat ca il va scoate la licitatie luna aceasta nu este cel in care tatal ei a marcat cele doua goluri impotriva Angliei, la Cupa Mondiala din 1986, ci cel pe care…

