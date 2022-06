Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 joaca azi un nou meci amical pentru pregatirea Campionatului European U21 din 2023. „Tricolorii” joaca in Slovacia de la 18:30, iar meciul poate fi urmarit LiveTEXT pe GSP. ro și la televizor pe TVR 2. In precedentul meci amical, Romania U21 a pierdut in fața Georgiei U21, scor 0-2. Slovacia…

- Selectionerul nationalei de fotbal Under 19 a Romaniei (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003), Adrian Vasai, si-a cristalizat lotul de jucatori cu care va participa la turneul final al Campionatului European 2022, competitie care va avea loc, in perioada 18 iunie - 1 iulie, in Slovacia. Dupa stagiul…

- Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 19 ani, s-a aflat timp de 7 zile la Miercurea Ciuc, unde a efectuat un stagiu centralizat de pregatire, care a cuprins și un meci test cu echipa de juniori a clubului Sepsi OSK Sf.Gheorghe. Incepand de luni, 6 iunie, lotul național […] Articolul…

- Romania a fost repartizata, joi, in grupa A la turneul final al Campionatului European de Fotbal, rezervat jucatorilor sub 19 ani, alaturi de Italia, Franța și Slovacia, gazda competiției. In grupa B vor evolua Anglia, Israel, Austria și caștigatoarea grupei a 6-a din turul de Elita, in care vor evolua,…

- Naționala feminina de volei a Romaniei, alcatuita din jucatoare sub 19 ani, și-a asigurat prezența la turneul final al Campionatului European, dupa ce a caștigat grupa preliminara pe care a gazduit-o la Mioveni. Echipa țarii noastre a invins, in primul meci, Slovacia cu 3-1 și a trecut, apoi, sambata,…

- Nationala de fotbal U19 a Romaniei și-a asigurat prima poziție in grupa și, automat, locul la EURO 2022! La turneul final, vor participa caștigatoarele celor sapte grupe. Acestora li se va alatura țara gazda, Slovacia. Competiția va avea loc in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, informeaza Federatia…

- Naționala de fotbal a Romaniei, alcatuita din jucatori sub 19 ani, participa in perioada 23-29 martie, in Croația, la Turul de Elita, ultima faza de calificare pentru Campionatul European. Selecționata tricolora, din care face parte și fundașul Gergely Botond de la FK Miercurea Ciuc, va intalni, pe…

- Naționala de futsal Under 19 a Romaniei a invins Georgia cu 3-2, miercuri, 16 martie, la debutul in grupa a 5-a Main Round, din preliminariile Campionatului European, grupa gazduita de Sala Sporturilor din Tg.-Mureș. Pentru ai noștri au marcat Csog Janos Csongor, legitimat la Fusal Klub Odorheiu Secuiesc…