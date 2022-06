Naționala masculina de baschet a Romaniei se va reuni la Timisoara, in 22 iunie, pentru partidele cu Luxemburg si Albania, din grupa B a precalificarilor Eurobasket 2025. Tricolorii vor juca la Timisoara meciul cu Luxemburg in 30 iunie, iar cel cu Albania va avea loc in deplasare, in data de 3 iulie. Inaintea acestor partide, Romania este lider cu 4 puncte (2 partide), urmata de Luxemburg si Albania, tot 4 puncte, dar din trei meciuri. Din cele 10 echipe nationale implicate in prima faza a precalificarilor, prima clasata in fiecare din cele trei grupe se va califica mai departe, precum si una…