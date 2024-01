Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Spaniei cu scorul de 36-24 (17-12), duminica seara, la Mannheim, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024 din Germania. Tricolorii au jucat de la egal la egal cu ibericii in primul sfert de ora, dar apoi Spania…

- Romania intalnește Spania, de la ora 19:00, in al doilea meci din grupele Campionatului European de handbal masculin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2 și DigiSport 3. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei, antrenata de selectionerul spaniol Xavier Pasqual, evolueaza in grupa B a Campionatului European, care este gazduit de Germania, in intervalul 10-28 ianuarie. Adversarele tricolorilor de la „SAP Arena" din Mannheim, sunt: Spania, Austria si Croatia. Primele…

- Romania a intrat pe ultima suta de metri inaintea Campionatului European de handbal masculin. Naționala pregatita de spaniolul Xavi Pascual nu are nicio șansa in viziunea specialiștilor. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania face parte…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a caștigat ultimul meci de pregatire dinaintea Campionatului European, scor 29-19 in fața Bosniei. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania.Romania face parte din grupa B la Campionatul European de handbal…

- Pe parcursul anului trecut, președinta Maia Sandu a efectuat 21 de vizite de lucru și oficiale in strainatate. Cele mai multe vizite, 3 la numar, au fost in Romania, iar cite doua vizite de lucru au fost Ucraina, Elveția și SUA. Șefa statului s-a mai deplasat in Germania, Polonia, Marea Britanie, Canada,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca Romania sustine introducerea in productie a plantelor obtinute prin modificarea genomului (NGT1), insa cu anumite condiții. Mai mult, oficialul a anunțat și o noua victorie pentru fermierii romani. Se pare ca propunerea de regulament privind noile…

- Sambata, 9 decembrie, la Campionatul Mondial de handbal feminin din cele trei țari scandinave, Danemarca, Norvegia și Suedia, s-au disputat șase meciuri din grupele principale: Romania – Japonia 32-28 (FOTO), Serbia – Germania 21-31 și Polonia – Danemarca 22-32 (in grupa III-a, de la Herning); Senegal…