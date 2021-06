Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei saptamani, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 10 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata. Procurorii au stabilit ca „in perioada 23.01.2021 – 22.05.2021,…

