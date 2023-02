Anul trecut, instanta a functionat cu numai 29 de judecatori, desi schema de personal este de 54 de posturi! F. T. Potrivit sintezei activitatii derulate la nivelul Tribunalului Prahova, ca instanta de fond, in cursul anului trecut, numarul cauzelor care a revenit spre solutionare unui judecator a crescut, comparativ cu anul 2021, cu peste o suta de dosare. Cresterea a fost determinata de faptul ca, desi in schema de magistrati sunt prevazute 54 de posturi, instanta a functionat cu un numar de numai… 29 de judecatori. In acest context, intr-un comunicat de presa al Tribunalului Prahova se mentioneaza:…