- Tribunalul Bucuresti a dispus suspendarea executarii sentintei prin care instanta a decis recuperarea prejudiciului in dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 de ani de inchisoare pentru coruptie pentru privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare.

- Tribunalul Arad nu mai are judecatori care sa judece dosarul de luare de mita al polițiștilor examinatori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de... The post Tribunalul Arad a ramas fara judecatori care sa soluționeze dosarul de corupție al polițiștilor examinatori appeared first on…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a decis joi anularea tuturor probelor - denunturi, declaratii de martori, interceptari - stranse de procurorii DNA in dosarul in care omul de afaceri Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, era judecat pentru mituirea a doi magistrati, transmite Agerpres.In…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a dispus, joi, anularea tuturor probelor - denunturi, declaratii de martori, interceptari - stranse de procurorii DNA in dosarul in care omul de afaceri Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, era judecat pentru mituirea unor magistrati.